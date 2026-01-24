学校内での「いじめ」はなぜなくならないのか。いじめや暴行の瞬間を捉えた動画がSNS上で拡散され、社会問題になるケースが相次いでいる。ベテランの小学校教員である松尾英明さんは「現状の学校教育の中ではいじめゼロにするのが困難な状況だ」という――。写真＝iStock.com／PonyWang※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／PonyWang■いじめ騒動が「かわいそう」「ひどい」で終わる社会いじめや暴行の瞬間を捉えた動画がSNS