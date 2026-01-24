ドバイ・ワールドカップデーの前哨戦シリーズ、ドバイ・ファッションフライデーが１月２３日にメイダン競馬場で開催された。６頭立てで行われたジェベルハッタ・Ｇ１（芝１８００メートル）はオペラバッロ（牡４歳、英国とＵＡＥ・チャーリー・アップルビー厩舎、父ガイヤース）が２馬身半差をつけての完勝で、昨年１２月のアルラシディヤ・Ｇ２に続く重賞連勝を決めた。勝ち時計は１分４７秒６４。ウィリアム・ビュイック騎