巨人の増田陸内野手が２４日、丸刈り姿でジャイアンツ球場を訪れた。午前１０時ごろ室内練習場に姿を見せると、居合わせた日本ハムからＦＡ加入した松本剛外野手、丸佳浩外野手、郡拓也捕手らにあいさつ回りした。今オフは例年通り、坂本勇人内野手の合同自主トレに弟子入り。「必死にやってました。７年間（の自主トレ）で一番練習したなって思ってるんで。それがクリアできたかなと思ってます」と新シーズンへの並々ならぬ決