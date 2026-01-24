私はチグサ。夫のヨウスケと、娘のユイカを育てています。今はヨウスケの実家を二世帯に建て替えて同居をしています。生活スペースが1階と2階で完全に分かれていて、義両親はプライバシーをきっちり守ってくれるので快適な同居です。私と義母は気も合うし、今まで同居でツライことはありませんでした。けれど、義妹・サナちゃんが転がり込んできてから、少し話が変わってきたように思います。サナちゃんは、彼氏と結婚式の費用を貯