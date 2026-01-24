平日は学校や園があり、帰宅した後は夕ご飯やお風呂とバタバタ、そしてようやく眠りにつく。子どももママたちも忙しい生活を送っている一方で、土日になるとやることもなくて暇になってしまうママもいるかもしれません。ママスタコミュニティには、小学4年生のお子さんとの休日の過ごし方に悩むママから、こんな相談が寄せられました。『小4との休日の過ごし方がわからない。同じくらいの年代のお子さんはどうしていますか？友だ