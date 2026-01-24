はじめまして、ガクミカ取材班の学生記者で大学1年の「いちか」です！福岡市美術館で開催中の「ブルックリン博物館所蔵特別展古代エジプト」へ行ってきました。突然ですが、皆さんは「今」という時間を大切に使っていますか。私を含め、現代の若者はSNSに時間は割くけれど「今」や「先の未来」を考える習慣があまりないように思います。今回の特別展は「自分自身は将来、何者になりたいのか」を改めて考えるきっかけになりま