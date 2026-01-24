サッカーのスペイン1部レアル・ソシエダードに所属するMF久保建英（24）に関し、マタラッツォ監督は日本に一時帰国していることを明らかにした。複数の地元メディアによれば、23日の会見で左太腿裏負傷で離脱している日本代表に関して「現在は家族、代表のチームドクターとともに日本にいる。こういう負傷からの回復にはフィジカルだけではなくメンタル面の役割も大きい。だからスビエタ（クラブの練習拠点）でのリハビリを完