ＴＡＪＩＲＩが感じ続けてきたのは、日本のプロレスそのものへの違和感だった。１９９４年にＩＷＡジャパンでデビューしたＴＡＪＩＲＩは、当時を「プロレスというものが、まだ身についていなかった」と振り返る。目の前の試合をこなすことで精一杯で、「何が正解なのかも分からないまま、とにかく続けていた」という感覚だったという。キャリアの初期は、技術や結果以前に、プロレスという世界に身を置くこと自体に必死だった