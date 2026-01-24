スペイン１部レアル・ソシエダードのペッレグリーノ・マタラッツォ監督が負傷した日本代表ＭＦ久保建英（２４）の状態について明かした。久保は１８日のバルセロナ戦で左ハムストリングを負傷し、Ｒソシエダードは戦線離脱を発表。久保も自身のＳＮＳを更新し「大事な時期にチームの力になれず悔しいですが、しっかり治して強くなって戻ってきます」と記していた。全治までの期間や復帰時期について明かされていない。スペイ