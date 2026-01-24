終わりなき論争がまたもや沸騰中だ。「ＭＬＢネットワーク」が２２日（日本時間２３日）に発表した「ＭＬＢトップ１００」を巡り、大きな物議を醸している。１位は２年連続で二刀流のスーパースター・大谷翔平投手（３１＝ドジャース）となったが、２位がアーロン・ジャッジ外野手（３３＝ヤンキース）となったことで米ファン同士による応酬が復活。ＳＮＳ上では「大谷翔平以外にナンバーワンはいない」「何の冗談だ。ジャッジ