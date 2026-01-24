アメリカジョッキークラブカップ(AJCC)の攻略POINT 【年齢】好走率で４歳馬が他世代を一歩リード ４歳馬［3・4・3・14］、５歳馬［3・1・3・24］、６歳馬［3・2・2・28］、７歳馬［1・2・1・13］。４～６歳馬は各３勝だが、４歳馬が②①①人気で勝利しているのに対し、６歳馬は⑦③③人気と年齢を増すごとに穴気配が高まる。 なお、８歳以上は［0・1・1・33］で押さえまで。