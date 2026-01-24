yosugala・汐見まといインタビュー昨年の大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」で寛政三美人の1人・高島屋おひさ役を演じた汐見まとい。普段は4人組アイドル・yosugalaとして活動している。早大時代はコンカフェで働いていた。「べらぼう」でのチャキチャキした姿から想像もつかない素顔に迫るとともに、大河出演の経緯や初めての演技について聞いた。（全3回の第1回）【大宮高史/ライター】＊＊＊【写真】「舌ピにカラコ