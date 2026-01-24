ＪＲＡは１月２４日、明日２５日の京都競馬１１Ｒ・プロキオンＳの前日発売を取りやめることを発表した。降雪による競馬開催への影響が予想されるため。週末に日本に来た大寒波で、２４日から２５日にかけて、北陸地方を中心に大雪の降る予報が出ているが、近畿地方にも雪雲が流れてくる可能性がある。京都競馬場では、昨年の２月８日（土曜）に積雪のため、開催が中止になり、２月１０日（月曜）に代替開催が行われた。