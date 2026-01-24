1月23日（現地時間22日、日付は以下同）、ロサンゼルス・レイカーズは敵地インテュイット・ドームでロサンゼルス・クリッパーズと対戦。1月後半の恒例行事となった『ライバル・ウィーク』の一戦として行われたLA対決だったが、第3クォーターに最大26点差のリードを奪われたレイカーズが104－112で敗戦を喫した。 直近9試合の戦績を3勝6敗と大きく負け越しているレイ