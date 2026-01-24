子どもの歯並びが気になりつつも何歳ごろから矯正治療を始めるべきか、お悩みの保護者も多いのではないでしょうか？ 小児矯正（1期治療）は子どもの成長を活かしてあごの大きさや歯並びを整えられる一方で、治療が可能な期間が限られます。そこで、最適な開始時期や受診の目安、家庭でのサポートについて、長田歯科医院の長田彩先生に解説してもらいました。 監修歯科医師：長田 彩（長田歯科医院） 昭和大学（現