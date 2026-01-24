へバーデン結節がなぜ発症するのか、そのメカニズムは完全には解明されていませんが、いくつかの要因が関与していると考えられています。遺伝的素因や加齢に伴う変化、ホルモンバランスの変動などが複合的に作用することで発症すると推測されています。ここでは、主な原因について詳しく見ていきます。 監修医師：佐々木 政幸（久我山整形外科ペインクリニック）【経歴】 平成8年（1996年） 昭和大学医学部卒業 慶應義