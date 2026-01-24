警察官や検察官を名乗るウソの電話を信じ山口県岩国市の70代の男性が現金2210万円をだましとられる詐欺事件が発生しました。岩国警察署の発表によりますと去年11月5日から24日にかけ、岩国市に住む70代の無職の男性の携帯電話に「＋」ではじまる国際電話の着信がありました。電話先の警視庁の警察官シマを名乗る男は「あなたが口座を売買していることで逮捕状が出ている」、また東京地方検察庁の検察官イシハラを名乗る男は「口座