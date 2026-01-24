年末から年始にかけて、地球上の生物、そして私たち現生人類（ホモ・サピエンス）の運命について考える機会があった。地球では、これまで5回生命の大絶滅が起きたが、現在6度目が進行中で、それは主に人間の責任に帰せられるという。そればかりではない。人類そのものも1万年以内に絶滅する可能性があり、その先鞭を切っているのが東アジアだというのだから、穏やかではない。「6回目」が現在進行中昨年暮れ、東京・上野の国立科学