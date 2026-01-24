【ワシントン共同】米国家防衛戦略は、中国を抑止するため日本の南西諸島から台湾、フィリピンを結ぶ「第1列島線」に強固な防衛体制を構築すると明記した。「同盟国・友好国に集団防衛でさらなる役割を果たすよう求める」と強調した。