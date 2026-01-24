◇スキージャンプ女子W杯個人戦 札幌大会(24日〜25日、札幌・大倉山ジャンプ競技場)24日に札幌で開催されるスキージャンプ女子W杯個人第21戦を前に、23日、公式トレーニングと予選が実施されました。今大会は、ミラノ・コルティナ五輪前最後の日本シリーズ。飛び慣れた札幌のジャンプ台で、代表選手らが感覚を確かめました。今回が4度目の五輪となる郄梨沙羅選手は、K点と同じ123mを飛び、12位で予選を通過しています。予選