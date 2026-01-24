福井・鯖江市の名を騙り、ピントを自動調整すると謳う老眼鏡の偽広告がSNSで拡散されている。広告は震災支援を装い、不自然な日本語で「一生使える」などと宣伝しているが、市や専門家は「自動で度数が変わるレンズは存在しない」と断言。注文しても粗悪品や別物が届く被害が相次いでいる。「度数自動調整」を謳う偽広告被害を訴える人が続出している新たな「偽広告」。偽広告：もうメガネ店で視力を測る必要はありません。メガネ