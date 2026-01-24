Image: Amazon.co.jp この記事は2025年6月3日に公開された記事を編集して再掲載しています。 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。ポート数の少ないパソコンのUSBポートを拡張して、USBメモリや外付けHDD、プリンターなどの周辺機器をまとめて接続できる、USBハブ。ポート数や規格、形状などが異なる数多くのUSBハブが発売されているので、どれを