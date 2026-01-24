俳優の斎藤工（４４）がデビュー２５周年を迎えた。アルバイトをしながら夢を追った２０代を経て２０１４年のドラマ「昼顔〜平日午後３時の恋人たち〜」でブレイク。俳優以外にも映画監督などマルチに活躍し、昨年のドラマ「誘拐の日」で人気子役・永尾柚乃（ゆの、９）と共演して自身の立ち位置を見つめ直した。２月１０日に配信開始するＮｅｔｆｌｉｘ映画「ＴｈｉｓｉｓＩ」（松本優作監督）では医師の和田耕治役を演じた