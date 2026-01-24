女優長谷川京子（47）が23日、インスタグラムを更新。朝のピラティスの様子を投稿した。「朝8時スタートのピラティス、いつもは早くて9時スタート、だったのだけど、朝の太陽ってこんなに清々しくて気持ち良いんだ・・」とつづり、合わせて黒のキャップにグレーのタンクトップ姿でポーズを取るショットも公開。この投稿に「素敵なボディー京ちゃんの努力の結晶ですね」「美貌綺麗」「すっごく可愛い」などのコメントが寄せられて