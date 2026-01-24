テレビ東京の角谷暁子アナウンサー（31）が23日までにインスタグラムを更新。新人時代に共演経験のあるフリーアナとのツーショットを公開した。角谷アナは「新人時代ともにモーサテを担当したるりさまと」として、かつて同局系「ニュースモーニングサテライト」で共演した、フリーアナ、タレントの森山るり（34）とのツーショットを披露した。2023年に開業医の男性と結婚した角谷アナは、昨年7月に第1子出産を報告。森山も昨年11月