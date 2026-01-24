ジャングルポケット太田博久（42）の妻でモデルの近藤千尋（36）が23日までにインスタグラムを更新。TBS系「ラヴィット！」（月〜金曜午前8時）で共演するアナウンサーとのツーショットを公開した。近藤は「少し早めの、お誕生日お祝いランチ」とつづり、TBS田村真子アナ（29）とのツーショットを披露。2月3日に30歳を迎える田村アナを「おめでとうーーーーーーいつだって、まこちんの幸せを近くで願ってます」と祝福し、ハッシ