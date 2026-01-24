フジテレビ三上真奈アナウンサー（36）が23日までにインスタグラムを更新。同局アナとのオフショットを公開した。三上アナは「いつも通り2人でガバガバ笑いながらランチしました」とつづり、同局の後輩、小室瑛莉子アナ（26）との自撮りツーショットを披露。「こむちゃんよ、遠近法使わせてもらいありがとう」と続けた。フォロワーからは「遠くにいても可愛さ美しさはドアップ」「最高ショット」などのコメントが寄せられた。