グラビアアイドル加藤綾乃（19）が23日までにインスタグラムを更新。プリンを揺らす動画を投稿した。加藤は「プリン」とコメントし動画を投稿した。動画内で加藤は美谷間をあらわにした白いキャミソールを着用。皿に乗せたプリンを左右に揺らし「かわいい」と笑顔を見せている。この動画にフォロワーからは「プルンプルンやないか」「そっちのプリンが欲しいです」「プリンがたくさん」「すごい!ぷるぷるだぁ!!」とコメントが寄せ