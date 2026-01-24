レースクイーン（レースアンバサダー）を昨年限りで卒業したモデルの花乃衣美優（25）が23日、自身のインスタグラムを更新。ドレス姿を投稿した。白いワンピースドレスは腕や脚線美は透けて見えるレース素材。雪の結晶をイメージした髪飾りをつけたポニーテールをなびかせた姿を披露した。また、別の投稿ではデコルテを大胆に露出した黒いトップスに黒のショートバンツ姿。夜景を背にワインも楽しむショットを公開した。ファンやフ