泉健太立憲民主党前代表が２４日までにＸに、「信教の自由」について投稿した。泉氏は「【中道改革連合と信教の自由】当然のことを言います」と投稿。「新党『中道』は、日本国憲法の、＃信教の自由（憲法２０条）を守る。新党『中道』の仲間は、現在も多様な宗教宗派に属しており、それは今後も尊重される。公明党も長年与党でした。でもその時も、日本の『信教の自由』や『政教分離』は不変でした。信教の自由は守られます」