アブラと一緒に燃やしてCO2削減も！ 水素“混焼”エンジンにしたワケ日本財団が推進する「ゼロエミッション船プロジェクト」の一環として開発が行われていた国内初の水素混焼エンジン搭載タグボート「天歐（てんおう）」が2026年1月14日、関係者などに公開されました。同船の開発に参画しているジャパンハイドロの神原満夫社長は「ゼロエミッション船の建造に加えて、洋上の水素供給インフラの普及も重要なピースだ」と述べ、バ