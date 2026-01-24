輪島市町野町の仮設商店街。老舗の味が復活する一方で、いまだ再開できない店舗もあるという奥能登のなりわい再建の現状とは？「藤六オープンしまーす」という声が響く中、集まった住民は「おめでとう！」と暖かい拍手を送りました。開店を迎えたのは、輪島市町野町にオープンした弁当店です。男性客「いや、もう最高ですよー。もう、待ってました！」住民たちが待ち望んだ店があるのは、町野町の中心部に作られた仮設商店街「まち