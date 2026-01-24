＜大相撲初場所＞◇十三日目◇23日◇東京・両国国技館【映像】“二度”騒然のハプニング 力士の“見事”な受け身も激しい攻防の末、土俵際で足が滑るアクシデントと、その後の土俵下への転落が重なって館内が二度にわたって騒然となる一幕があった。その一方、客席まで転がり落ちた力士が咄嗟の判断で見せた見事な“受け身”に対し、ファンからは称賛の声が寄せられた。館内が“二度”も騒然となったのは、三段目三枚目・鳩岡