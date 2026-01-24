ドイツ出身の５２歳の世界的名手、アンドレアシュ・シュタルケ騎手が引退することが１月２３日、分かった。独競馬メディアのターフタイムズが報じた。ＪＲＡでは１０４勝を挙げ、昨年のオークスではカムニャックとのコンビでＪＲＡ・Ｇ１初勝利。インタビューでは「日本でＧ１を勝つことが夢だったので勝ててうれしい」と答えていた。天皇賞・春ではビザンチンドリームとのコンビで頭差の２着になり、日本のファンの前に熟練の技