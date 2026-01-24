Ｕー２３アジアカップ決勝（２４日＝日本時間２５日）、大岩剛監督が率いる日本と対戦する中国が必勝を強調した。「アジア最強」と言われる日本に対し、中国メディア「網易」は「積極的に準備を進めている中国にはいくつかのアドバンテージがある」とし「５試合無失点を記録し、守備がますます強固になっている。Ｕ―２３アジアカップ史上３チーム目、そして唯一の無失点で決勝に進出したチームとなった。日本でさえ、達成できて