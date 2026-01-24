メ～テレ（名古屋テレビ） 純金ではない金属の塊を純金として名古屋市の女性に売り、現金をだましとろうとしたとして、中国籍の男2人が警察に逮捕されました。 詐欺未遂の疑いで逮捕されたのは、中国籍の職業不詳、肖福来容疑者(52)ら男2人です。 警察によりますと、2人は23日、名古屋市千種区の飲食店で店主の女性(52)に金属の塊を見せて純金であるとウソをつき、「全部で2千万円で買ってくれ」と持ちかけて、女性