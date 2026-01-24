アメリカのニューヨーク外国為替市場で23日、円相場が一時2円あまり急騰しました。アメリカ当局が為替介入の前段階となる「レートチェック」を実施したとの見方が広がっています。23日のニューヨーク外国為替市場で、円相場は一時1ドル＝158円台前半で取引されていましたが、その後、ドルを売って円を買う動きが急激に進み、一時155円台半ばをつけました。円の急騰についてブルームバーグは、ニューヨーク連邦準備銀行が主要銀行に