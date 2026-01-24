新潟県では、２５日昼前にかけて大雪による交通障害に警戒が必要です。新潟地方気象台によりますと、新潟県では２５日にかけて山沿いだけでなく平地でも大雪となるでしょう。また、大気の状態が非常に不安定となり、局地的に積乱雲が発達する見込みです。予想より寒気が強まった場合や雪雲が同じ地域に流れ込み続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。 ◆雪の予想 ・２５日午前６時までに予想される２４時間降雪量