ナイキジャパンのイベントに出演ドジャースの山本由伸投手は24日、ナイキジャパンが開催した「WINNER’S MIND YOSHINOBU YAMAMOTO TALK SHOW」に出演。ワールドシリーズ第3戦、異例の準備となった延長18回のブルペン入りを振り返った。山本は「投げる気はありませんでした」と言及。第2戦に先発し9回1失点で完投していただけに当然の選択ではあった。試合前の練習が終わると「軽食でお寿司を食べましたし、コーヒーを飲んだり