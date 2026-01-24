立て続けのイエローカードで退場となっただけに、旗手怜央には対戦国メディアからも厳しい声が寄せられた。一方で、数的不利のなかで献身的だった前田大然は高く評価されている。旗手と前田が所属するセルティックは１月22日、ヨーロッパリーグのリーグフェーズ第７節でボローニャと対戦し、敵地で２−２と引き分けた。試合は立ち上がりに旗手が相手GKウカシュ・スコルプスキにプレッシャーをかけると、これがパスミスを誘発