1月24日午前、静岡市駿河区丸子の工場で、男性1人がベルトコンベアに巻き込まれれ、死亡する事故がありました。 消防によりますと、24日午前6時35分頃、静岡市駿河区丸子の工場で「30代の男性がベルトコンベアに上半身を巻き込まれた」工場の職員から119番通報がありました。 警察によりますと、男性は運ばれた病院で死亡が確認されました。警察が詳しい事故の状況を調べています。