＜大相撲初場所＞◇十三日目◇23日◇東京・両国国技館【映像】序二段力士、振る舞いが「心の横綱」だった取組“超異色”の経歴を持つ力士が、7戦全勝で序二段優勝を遂げた。実力もさることながら、この一番だけで礼儀正しい振る舞いが随所に見られ、ファンからは「すばらしい！」「ほんまに人が良いよね」と感嘆の声が相次いだ。序二段三枚目・光星竜（音羽山）と序二段四十一枚目・千代大和（九重）の一番。互いにここまで6連