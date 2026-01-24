楽天グループＣＥＯの三木谷浩史氏が２４日までに投稿したＸで、高市政権の政策について疑問符を付けた。三木谷氏は日本国債の強気派として知られるバンガード・アセット・マネジメントのシニアファンドマネジャーが、日本の超長期国債に対する持続的な買い入れを停止したとの報道を引用し、「高市政権はよい政策もあるとは思うけど、今の状況を鑑みるとこの超積極財政はマクロ経済的に極めて危険だと思います」と懸念を示した