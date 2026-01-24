元乃木坂４６でタレントの秋元真夏が２４日、テレビ朝日系旅情報番組「朝だ！生です旅サラダ」（大阪・ＡＢＣテレビ制作、土曜・午前８時）に生出演した。秋元はゲストの旅で岐阜県を旅した。郡上八幡、高山、白川郷を満喫した。秋元は白川郷に「本当に雪景色綺麗だったので、あの澄んだ空気、何回も味わいに行きたいなって。一回じゃちょっと満喫しきれないぐらい魅力がたくさんありました」と感動を表した。このコメント