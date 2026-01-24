１月２２日の船橋競馬で落馬した内田博幸騎手＝美浦・フリー＝が休養することが２４日、分かった。内田騎手はこの日、自身のインスタグラムを更新。「ＭＲＩ検査を受けた結果、骨折はしていないものの、肩の腱を傷めていることが分かりました」と症状を明かし「日常生活に支障はありませんが、一戦一戦が真剣勝負の世界ですので、１００％の状態に戻すため、しばらくの間レースはお休みさせていただきます」と完治するまで休養