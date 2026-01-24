「52席の至福」前のフォトセッションで三日月滋賀県知事（中央）を囲む西山西武HD社長（右隣）と藤井近江鉄道社長（左隣）（筆者撮影）近江ガモのコンフィ（低温の揚げ焼き）、近江ブタ入りラビオリ（パスタ）といった滋賀県産グルメでテーブルを彩った「食の列車」が2026年１月18日、西武池袋線池袋〜飯能往復で運転されました。西武ホールディングス（HD）と滋賀県による2024年の包括的連携協定１周年を記念したコラボ企画で、池