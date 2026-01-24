（CNN）ウクライナのゼレンスキー大統領は、23日にアラブ首長国連邦（UAE）で行われた米国、ロシア、ウクライナの3カ国協議について、結論を出すのは「時期尚早」だと述べた。「本日の交渉の内容について結論を出すのは時期尚早だ。明日の協議がどのように進み、どのような結果になるかを見守ることになる。この戦争の終結と完全な安全保障の実現をウクライナだけが望むのではなく、ロシアにも何らかの形で同様の願望が生まれるこ