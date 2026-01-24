◇米男子ゴルフツアーアメリカンエキスプレス第2日（2026年1月23日カリフォルニア州ピート・ダイ・スタジアムC＝7210ヤード、ニクラウス・トーナメントC＝7147ヤード、ラキンタCC＝7060ヤード、いずれもパー72）71位から出た久常涼（24＝SBSホールディングス）はラキンタCCで7バーディー、ボギーなしの65をマークし、通算11アンダーで日本勢最高の26位に浮上した。首位と6打差。20位から出た中島啓太（25＝フリー）は