元プロレスラーの小橋建太が完全プロデュースするプロレス興行「ＦｏｒｔｕｎｅＤｒｅａｍ」は２３日、４月１６日に後楽園ホールで開催する１１回目の大会で「３ＷＡＹマッチ」でスターダムの上谷沙弥、センダイガールズプロレスリングの橋本千紘、“太陽神”Ｓａｒｅｅｅが対戦することを発表した。特別立会人は、里村明衣子が務める。