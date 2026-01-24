レオナルド・ディカプリオが、主演作「ワン・バトル・アフター・アナザー」のアカデミー賞13ノミネートを「最高の賛辞」と称えた。同作で6度目となるアカデミー主演男優賞ノミネートを果たしたディカプリオは、脚本と監督を務めたポール・トーマス・アンダーソンによる同作をとても誇りに思っているため、正当な評価が受けられたと感じているそうで、「この先何年にもわたって」人の記憶に残り続けることを願っているそうだ。デッ